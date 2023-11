Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Criteo: le titre décroche après les résultats trimestriels information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 16:43









(CercleFinance.com) - Le spécialiste français de la publicité en ligne Criteo chute de plus de 11% jeudi à Wall Street suite à la publication de ses résultats trimestriels.



Le groupe basé entre New York et Paris a fait état pour le troisième trimestre d'un chiffre d'affaires en hausse de 5% à 469 millions de dollars, à la faveur d'une croissance de 15% de ses revenus ex-TAC, c'est-à-dire hors coûts d'acquisition du trafic.



Son Ebitda ajusté s'est quant à lui accru de 36% à 68 millions de dollars.



La société a néanmoins communiqué des prévisions jugées prudentes pour son exercice en cours, tablant sur des revenus hors-TAC en hausse de 9% à 10% à taux de changes constants.



Suite à cette publication, le titre coté sur le Nasdaq lâchait 11%, l'action accusant désormais un repli de 22% sur les trois mois écoulés.



Certains analystes disent s'impatienter de la lente montée en puissance du groupe sur le segment du 'retail media', les publicités présentes sur les sites des acteurs du commerce en ligne.





Valeurs associées CRITEO SP ADS NASDAQ -10.29%