Criteo: le partenariat avec Omnicom s'intensifie

(CercleFinance.com) - Le spécialiste français de la publicité digitale Criteo a annoncé jeudi qu'il allait approfondir son partenariat avec le géant américain de la communication Omnicom.



Les deux groupes, qui collaboraient déjà dans l'exploitation de données commerciales, prévoient maintenant de travailler ensemble dans l'optimisation des 'étagères numériques' des boutiques en ligne.



Cet accord, le premier conclu par une grande agence publicitaire avec Criteo dans le domaine, intervient peu avant la période de la rentrée des classes, qui devrait voir les consommateurs américains dépenser quelque 41,5 milliards de dollars cette année selon les estimations de la National Retail Federation.



Criteo avait renforcé son expertise en matière d'analyse de données pour le commerce en ligne en 2021, grâce à l'acquisition stratégique de Gradient.





