Criteo: le partenariat avec dentsu va être étendu information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 14:31









(CercleFinance.com) - Criteo a annoncé vendredi qu'il allait étendre son partenariat avec dentsu, afin d'améliorer l'efficacité des campagnes média et 'retail' des clients du groupe publicitaire japonais.



Il est notamment prévu que dentsu adopte l'outil de planification par SKU de Criteo, qui permet de promouvoir des produits chez plus de 200 enseignes mondiales via une seule interface de gestion.



Le partenariat couvrira aussi les formats publicitaires vidéo et display, puisque dentsu s'appuiera sur 'Commerce Growth', la plateforme d'acquisition et de rétention clients automatisées de Criteo.



Les clients de dentsu auront également accès à ses packs d'inventaires premium de sites éditeurs, ce qui leur offrira des capacités de ciblage améliorées et de meilleures performances, y compris via des plateformes d'achat tierces.



L'accord doit venir consolider le savoir-faire des équipes de 'retail media' de dentsu, en apportant aux clients les services de conseil de Criteo nécessaire pour construire, développer et gérer leur propre système.



Il s'agit de la première fois qu'un grand groupe mondial de communication exploitera l'ensemble de la suite technologique de 'retail media' (publicité sur les sites de commerce en ligne) de Criteo.



Cette annonce intervient alors que Michael Komasinski, le nouveau DG de Criteo, a été membre du comité exécutif de dentsu, dont il a notamment occupé le poste de CEO pour la région Amériques.





