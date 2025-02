Criteo boucle l'année 2024 en doublant son bénéfice

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe français de publicité en ligne Criteo s'est félicité par la voix de sa directrice générale Megan Clarken de "sa meilleure année à ce jour", à l'occasion de la publication mercredi de ses résultats annuels pour 2024.

Sur l'année 2024, Criteo affiche un bénéfice multiplié par deux (+110%) à 115 millions de dollars, malgré des revenus en légère baisse de 1%, à 1,93 milliard de dollars.

Son revenu net, c'est-à-dire les ventes minorées des reversements aux partenaires (ou contributions ex-TAC, l'indicateur privilégié par l'industrie), a atteint 1,12 milliard de dollars sur l'année, en hausse de 10% par rapport à l'an dernier.

Le groupe, coté à New York (Nasdaq), atteint l'objectif qu'il s'était fixé en août d'une augmentation de cet indicateur, comprise en 10 et 12%. Pour 2025, il prévoit une augmentation comprise entre 3% et 5%.

Criteo, aux performances en berne ces dernières années, était parvenu à conclure l'année 2023 dans le vert après plusieurs trimestres de perte.

Le groupe, qui a nettement amélioré sa situation, continue à engranger des résultats positifs dans le domaine du "retail media", qui consiste à afficher des liens sponsorisés directement au sein des pages des distributeurs en ligne.

Dans ce secteur, son revenu net a augmenté de 25% à taux de change constants.

Au quatrième trimestre, Criteo enregistre des bénéfices en hausse de 16% par rapport au dernier trimestre de l'année précédente, à 72 millions de dollars, et des recettes en baisse de 2% à 553 millions de dollars.

Sur la même période, son revenu net est en hausse de 6%, à 334 millions de dollars.

L'entreprise mise également sur les nouvelles technologies et a développé une "plateforme unifiée pilotée par l'intelligence artificielle qui permet de connecter directement les annonceurs avec les distributeurs et les éditeurs".

Celle-ci est désormais utilisée par 3.500 marques, a indiqué mercredi l'entreprise.

Mi-janvier, le groupe a annoncé la nomination de Michael Komasinki au poste de directeur général. Il prendra ses fonctions le 15 février, en remplacement de Megan Clarken, qui avait annoncé son départ en août.