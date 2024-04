Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Crit: levée des conditions au rachat d'Openjobmetis information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 10:47









(CercleFinance.com) - Groupe Crit annonce la levée de la dernière condition suspensive avant le rachat direct et indirect d'une participation majoritaire dans le capital de la société italienne Openjobmetis, une opération annoncée le 21 décembre dernier.



Le groupe français de services en ressources humaines rappelle avoir signé en février des accords de rachats avec plusieurs actionnaires de ce sixième acteur du travail temporaire en Italie, à un prix de 16,50 euros par action.



Ces accords restaient soumis à la levée de la condition suspensive de l'approbation du gouvernement italien au titre de la règlementation dite du 'Golden Power', condition qui a été levée vendredi dernier.





