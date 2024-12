Crit: finalise la transmission générationnelle du contrôle information fournie par Cercle Finance • 31/12/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - Groupe Crit annonce que le concert familial Guedj a finalisé la transmission générationnelle du contrôle familial voulue par son fondateur, Monsieur Claude Guedj, comme annoncé dans le communiqué du 16 décembre 2024.



En conséquence, la société actualise le nombre de droits de vote théoriques attachés aux actions composant le capital social.



Au 30 décembre 2024, le nombre total d'actions composant le capital social est de 11 250 000 et le nombre théorique de droits de vote est de 13 623 820.





Valeurs associées CRIT 61,20 EUR Euronext Paris 0,00%