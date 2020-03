Crise des marchés: les stratégies d'investissement qui s'en sortent le mieux

(NEWSManagers.com) - La chute des marchés n' a pas fait que des victimes depuis mi-février. Certains fonds commercialisés en France et accessibles aux particuliers et institutionnels affichent de très belles performances depuis le début de l' année. Sans surprise, ce sont les fonds alternatifs axés sur des stratégies de volatilité et les fonds qui shortent le marché (avant l' interdiction de le faire dans certains pays) qui apparaissent dans le Top 5. Un fonds de BNP Paribas AM arrive en tête avec toutefois une stratégie différente, axée sur l' obligataire, le BNP Paribas LDI Solution Duration Matching All Maturities un fonds d' obligations mixtes long terme qui affiche plus de 56% de performance depuis le 1er janvier.

Dans ce palmarès réalisé au 16 mars figurent par ailleurs un fonds d' Elan (Elan France Bear), un fonds d' Amundi (Amundi Volatility World) et un de Natixis (dont la gestion est sous traitée à son affiliée SeeYond, Seeyond Equity Volatility Strategies). Ces fonds affichent des performances variant de près de 50% à un peu plus de 23% au 13 et 16 mars.

Concernant le fonds Elan France Bear, il se présente comme un fonds éligible au PEA, et cherchant à obtenir, via l'utilisation d'instruments financiers à terme, une performance comparable à l'indice CAC 40 Short quelle que soit son évolution, en étant investi dans son FIA maître, le FCP Sérénité PEA, et exposé au CAC 40 via des instruments hors-bilan. Il s' agit d' un fonds commun de placement (FCP) lancé le 26 mai 1989 par Rothschild & Co Asset Management Europe. En un mois, à partir de mi-février, il a bondi de plus de 50%.

Même surperformance pour le fonds Theam Euro Long Vol de BNP Paribas AM, dont la stratégie vise une exposition positive à la volatilité implicite court terme des marchés actions de la zone euro. Il investit dans des instruments financiers à terme visant à répliquer les niveaux de volatilité observés en clôture ou proche de la clôture sur les marchés règlementés de dérivés actions de la zone euro.

Les fonds du palmarès d' Amundi et de Natixis AM (devenu Ostrum AM) suivent aussi une stratégie de volatilité et sont tous deux des Sicav luxembourgeoises. Amundi Volatility World investit en zone euro, aux Etats-Unis et en Asie. Son prospectus indique que l'exposition du compartiment à la volatilité est analysée à l'aide d'une grille indicative de valeurs cibles correspondant à différents niveaux de volatilité des marchés actions de ces trois zones géographiques. Seeyond Equity Volatility investit principalement dans des instruments cotés offrant une exposition directe à la volatilité. Son prospectus précise qu' il utilise une approche active de l'indexation à la volatilité en exploitant le comportement indépendant de la volatilité en tant que classe d'actifs

Top 5 des performances d'OPCVM disitribués en France depuis le 1er janvier:

BNP PARIBAS LDI SOLUTION DURATION MATCHING ALL MATURITIES I CAPITALISATION (Obligations Mixtes Long Terme) : + 56.46 %

ELAN FRANCE BEAR (Short index (bear) : + 48.94 %

THEAM EURO LONG VOL I CAPITALISATION (Alternatif 'Volatility Arbitrage'): + 39.20 %

AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD (Alternatif 'Volatility Arbitrage'): + 26.33 %

NATIXIS AM FUNDS SEEYOND EQUITY VOLATILITY STRATEGIES (EUR) (Alternatif 'Volatility Arbitrage): + 23.97 % (au 13/03/2020)