Crinetics s'envole après que Vertex a accepté de racheter le laboratoire pharmaceutique dans le cadre d'une opération de 10 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
6 juillet - ** Le cours de l'action de Crinetics Pharmaceuticals CRNX.O a plus que doublé pour atteindre 84,69 dollars lors des négociations après clôture
** Vertex Pharmaceuticals VRTX.O a accepté d'acquérir CRNX pour 85,00 dollars par action en numéraire, soit une valeur totale des capitaux propres d'environ 10 milliards de dollars
** L'action Vertex recule de 2,8 % à 514,75 dollars en séance prolongée
** La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés et devrait être finalisée au troisième trimestre 2026
** À la clôture d'hier, CRNX reculait d'environ 10 %, tandis que VRTX progressait d'environ 17 % depuis le début de l'année
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