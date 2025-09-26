Crinetics Pharmaceuticals bondit suite à l'approbation par la FDA des États-Unis d'une pilule orale pour un trouble hormonal rare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Crinetics Pharmaceuticals CRNX.O augmentent de 27,2 % à 45,64 dollars.

** La FDA américaine a approuvé le médicament de CRNX pour traiter un trouble hormonal rare jeudi, en faisant la première pilule orale quotidienne disponible pour les patients dans le pays.

** "L'approbation de Palsonify était largement attendue, et nous sommes heureux de voir des indications claires et larges", disent les analystes de Citizens Bank; la maison de courtage s'attend à ce que les ventes du médicament au quatrième trimestre s'élèvent à 4 millions de dollars.

** "Nous croyons que ce traitement oral quotidien est appelé à devenir la norme de soins au fil du temps pour une population insuffisamment traitée et diagnostiquée, pour laquelle les options existantes présentent des lacunes importantes en termes d'efficacité, de tolérabilité et de commodité" - Oppenheimer.

** Le prix de Palsonify sera de 290 000 dollars par an, ce qui est nettement supérieur à l'estimation consensuelle d'environ 80 000 dollars, selon les analystes.

** Même avec la hausse de la séance, le titre est en baisse de 12,4 % depuis le début de l'année.