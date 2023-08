CRH: trois analystes partagent leur conseil sur le titre information fournie par Cercle Finance • 25/08/2023 à 14:27

(CercleFinance.com) - Au lendemain de la publication semestrielle du groupe irlandais de matériaux de construction, Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur CRH avec un objectif de cours rehaussé de 63 à 66 euros.



Si le titre CRH a reculé de plus de 2% après cette publication, l'analyste estime que les investisseurs 'craignent sans doute une pression vendeuse d'actionnaires européens à l'approche du listing US, le 25 septembre prochain'.



'Sur le long terme, le projet de cotation principale au pays de l'oncle Sam devrait indéniablement soutenir le titre dans les prochains mois', tempère Oddo BHF, qui pointe en outre une valorisation bien inférieure à Martin Marietta et Vulcan Materials.



De son côté, UBS réitère sa recommandation 'achat' sur CRH, ainsi que son objectif de cours de 4850 pence, une cible qui implique un potentiel de hausse de 9% pour le titre du groupe irlandais de matériaux de construction.



'Le premier semestre 2023 a battu les attentes de 5% au niveau de l'EBITDA et les nouveaux objectifs pour l'exercice en cours impliquent des relèvements de 3% sur l'EBITDA, mais ceux-ci étaient probablement attendus pour l'essentiel', estime le broker.



Enfin, Stifel confirme sa note d'achat sur le titre CRH, avec un objectif de cours inchangé de 65 euros.



'Hier, CRH a publié un ensemble de résultats et d'orientations solides, dépassant le consensus, et laissant entrevoir une potentielle hausse du consensus', met en avant l'analyste.



Le chiffre d'affaires du S1-23 progresse de +4% à 16 136 ME, en légère avance par rapport au consensus (battement de +0,7%).



'Les investisseurs doivent noter que les comparaisons annuelles ont été freinées par la base de comparaison très élevée de l'année passée', souligne Stifel.



Les prévisions indiquent un potentiel de mise à niveau positif et une nouvelle dynamique des bénéfices. Le groupe prévoit désormais un EBITDA de 6,2 milliards de dollars pour l'exercice 2023.



'Il semble que le titre sorte maintenant de sa tendance baissière à long terme par rapport à l'indice Bloomberg Americas Building Materials', juge l'analyste.