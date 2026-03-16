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CRH souhaite se retirer de la Bourse de Londres
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 11:02

CRH, le principal fournisseur de matériaux de construction, a annoncé son intention de retirer de la Bourse de Londres (LSE) ses actions ordinaires et 7 % d'actions préférentielles et, sous réserve de l'approbation des actionnaires, d'annuler les actions préférentielles de 5 % et 7 % de CRH.

La cotation principale de CRH est inscrite à la Bourse de New York (NYSE) depuis septembre 2023. Les actions ordinaires de CRH seront exclusivement par la suite cotées sur le NYSE.

CRH a demandé à la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni d'annuler l'inscription de ses actions ordinaires et de ses actions préférentielles à 7 % sur la liste officielle de la FCA, et de demander à la LSE d'annuler l'admission à la négociation de ces actions sur le marché principal des titres cotés de la LSE.

Il est prévu que la suppression de la cotisation de la LSE entre en vigueur à partir de 8h00 (heure de Londres) le 20 avril 2026, de sorte que le dernier jour de négociation des actions ordinaires sur la LSE sera le 17 avril 2026.

CRH a annoncé également la proposition d'annulation de ses deux classes d'actions privilégiées, comprenant les actions privilégiées à 7 % cotées sur la LSE et les 5 % cotées sur Euronext Growth Dublin (EGD).

CRH sollicitera l'approbation des actionnaires ordinaires pour les annulations proposées d'actions préférentielles lors de son assemblée générale annuelle 2026, qui se tiendra le 7 mai 2026, ainsi qu'aux assemblées séparées des actionnaires préférentiels qui auront lieu le 21 mai 2026.

Il est prévu que, sous réserve de l'obtention des approbations requises, les annulations d'actions préférentielles entrent en vigueur à la mi-2026.

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