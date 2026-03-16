CRH souhaite se retirer de la Bourse de Londres
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 11:02
La cotation principale de CRH est inscrite à la Bourse de New York (NYSE) depuis septembre 2023. Les actions ordinaires de CRH seront exclusivement par la suite cotées sur le NYSE.
CRH a demandé à la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni d'annuler l'inscription de ses actions ordinaires et de ses actions préférentielles à 7 % sur la liste officielle de la FCA, et de demander à la LSE d'annuler l'admission à la négociation de ces actions sur le marché principal des titres cotés de la LSE.
Il est prévu que la suppression de la cotisation de la LSE entre en vigueur à partir de 8h00 (heure de Londres) le 20 avril 2026, de sorte que le dernier jour de négociation des actions ordinaires sur la LSE sera le 17 avril 2026.
CRH a annoncé également la proposition d'annulation de ses deux classes d'actions privilégiées, comprenant les actions privilégiées à 7 % cotées sur la LSE et les 5 % cotées sur Euronext Growth Dublin (EGD).
CRH sollicitera l'approbation des actionnaires ordinaires pour les annulations proposées d'actions préférentielles lors de son assemblée générale annuelle 2026, qui se tiendra le 7 mai 2026, ainsi qu'aux assemblées séparées des actionnaires préférentiels qui auront lieu le 21 mai 2026.
Il est prévu que, sous réserve de l'obtention des approbations requises, les annulations d'actions préférentielles entrent en vigueur à la mi-2026.
Valeurs associées
|99,820 USD
|NYSE
|+0,12%
A lire aussi
-
Les vols ont graduellement repris lundi à l'aéroport de Dubaï après une attaque de drone qui a suspendu le trafic pendant plusieurs heures, tandis qu'un Palestinien a été tué en périphérie de la capitale émiratie Abou Dhabi par un tir de missile sur sa voiture. ... Lire la suite
-
Des entreprises indonésiennes visées par une enquête pour fraude sur l'huile de palme ont fourni des producteurs européens de biofioul dont le géant italien de l'énergie Eni et le finlandais Neste, a révélé une enquête menée par l'AFP et SourceMaterial. Ces révélations ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
-
Atténuation des pressions inflationnistes sur les services aux États-Unis, recul des industries allemandes à forte intensité énergétique, réponse de l'Asie à la crise énergétique… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine L'impact de la crise au Moyen-Orient ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer