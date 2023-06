Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CRH: rebond du titre dans l'optique de l'IPO américaine information fournie par Cercle Finance • 02/06/2023 à 17:17









(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance en forte hausse profitant de l'analyse de Stifel. Le bureau d'analyses réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 50 euros sur la valeur, alors que l'AG extraordinaire de la semaine prochaine devrait préparer le terrain à une introduction en Bourse (IPO) à titre principal aux Etats-Unis.



'Au regard des exemples de Ferguson et de Linde, en termes de flux d'indexation, ceci peut apporter aux investisseurs à plus long terme une opportunité d'achat à court terme', juge le broker dans sa note sur le groupe irlandais de matériaux de construction.



'L'activité demeure favorable, soutenant potentiellement de nouveaux relèvements de résultats au-dessus des consensus', ajoute Stifel, qui estime en outre 'l'argument de la valorisation convaincant, en particulier pour des investisseurs américains'.





