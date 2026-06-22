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CRH conclut un accord de 8,5 milliards de dollars avec Arcosa pour tirer parti de l'essor des infrastructures en Amérique du Nord
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 16:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste et d'un graphique; mise à jour des cours)

* CRH propose 150 dollars par action Arcosa, soit une prime de 10,4 % par rapport à son dernier cours de clôture

* CRH affirme que cette opération renforce son exposition à la demande croissante en infrastructures énergétiques et de services publics aux États-Unis

* Les analystes de Berenberg estiment que CRH pourrait scinder ses activités, principalement européennes

par Anshuman Tripathy

La société irlandaise CRH CRH.N a annoncé lundi qu’elle allait acquérir la société américaine Arcosa

ACA.N dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire évaluée à environ 8,5 milliards de dollars, renforçant ainsi ses activités en Amérique du Nord et élargissant son exposition à la demande américaine en infrastructures. CRH propose 150 dollars par action pour Arcosa, ce qui représente une prime de 10,4 % par rapport à son cours de clôture de jeudi. Les actions de la société basée à Dallas, au Texas, Arcosa ont augmenté d’environ 8 % pour atteindre 146 dollars. Cette opération, dont la finalisation est prévue au premier trimestre 2027, permettrait d’ajouter à son portefeuille des carrières, des parcs de stockage et des centrales d’enrobage, ainsi que des produits d’infrastructure utilisés dans la modernisation du réseau électrique et la construction de centres de données. Jim Mintern, directeur général de CRH, a déclaré que cette acquisition permettrait à l’entreprise de tirer parti de la demande croissante en infrastructures énergétiques et de services publics aux États-Unis. Cette opération s’inscrit dans la vague d’acquisitions qui déferle actuellement sur le secteur américain des produits de construction, les entreprises cherchant à gagner en envergure et à mettre en place des chaînes d’approvisionnement locales pour atténuer l’impact des droits de douane, la demande étant soutenue par la construction de logements neufs, les travaux de réparation etde rénovation , ainsi que la construction non résidentielle. Plus tôt cette année, QXO QXO.N a conclu un accord de 17 milliards de dollars pour acquérir TopBuild BLD.N , distributeur et installateur de produits de construction. L’année dernière, Commercial Metals Company a racheté le fournisseur de béton Foley Products pour 1,84 milliard de dollars.

CRH est un acteur très actif sur le marché des fusions-acquisitions et a dépensé 9,1 milliards de dollars pour près de 80 acquisitions, pour la plupart de taille bien plus modeste, au cours des deux dernières années. Les analystes de Berenberg ont déclaré que CRH pourrait envisager de scinder sa division internationale de plus petite taille, principalement européenne, pour en faire une société distincte, afin de se concentrer exclusivement sur ses activités en Amérique du Nord.

Sa plus importante opération précédente avait été l’acquisition, en 2015, pour 6,5 milliards d’euros (7,44 milliards de dollars), d’actifs cimentiers que ses concurrents européens Holcim et Lafarge avaient dû céder avant leur fusion, une transaction qui a transformé la société basée à Dublin en un acteur de bien plus grande envergure.

CRH a déclaré s’attendre à des synergies de coûts annuelles de 175 millions de dollars d’ici la troisième année et à ce que l’opération ait un effet relutif sur les bénéfices dès les 12 premiers mois suivant sa finalisation.

(1 dollar = 0,8732 euro)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ARCOSA
145,919 USD NYSE +7,31%
COMMERCIAL METAL
72,910 USD NYSE +0,79%
CRH PLC
111,650 USD NYSE +0,36%
TOPBUILD
421,270 USD NYSE -1,16%
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