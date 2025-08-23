Crescent Energy s'apprête à racheter son homologue américain Vital Energy, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute un contexte sur les entreprises et le marché des fusions dans le secteur de l'énergie aux paragraphes 6 à 9, et sur le prix des actions au paragraphe 5) par Shariq Khan et David French

Crescent Energy CRGY.N est en pourparlers avancés pour l'acquisition de sa petite sœur Vital Energy VTLE.N , ont déclaré vendredi des personnes au fait du dossier, dans le cadre d'une transaction qui donnerait au producteur d'énergie une position étendue dans le bassin permien.

Les termes de la combinaison n'ont pas pu être révélés, mais une transaction pourrait être annoncée dès la semaine prochaine, ont déclaré les sources, qui ont averti qu'un accord pourrait encore échouer à la dernière minute et ont parlé sous couvert d'anonymat pour discuter des délibérations privées.

Crescent Energy a une valeur de marché d'environ 2,5 milliards de dollars, tandis que Vital Energy vaut environ 600 millions de dollars. Vital a également une dette à long terme d'environ 2,3 milliards de dollars.

Vital n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Crescent s'est refusé à tout commentaire.

Les actions de Vital Energy ont augmenté de plus de 7 % pour atteindre 16,92 dollars par action dans les échanges prolongés après la publication de l'article de Reuters. Crescent Energy a baissé d'environ 1 %, à 9,85 dollars par action.

Crescent Energy se concentre sur l'exploration et la production à partir de puits plus anciens, qui n'ont pas le potentiel de croissance des nouveaux puits de schiste traditionnels, mais qui fournissent des niveaux constants de production de pétrole et de gaz et des rendements réguliers.

Son empreinte actuelle se compose principalement du bassin Eagle Ford dans le sud du Texas et du bassin Uinta dans l'Utah. En janvier, la société a réalisé une acquisition de près d'un milliard de dollars des actifs de la société privée Ridgemar Energy dans l'Eagle Ford.

Vital Energy possède environ 267 000 acres nettes dans le bassin permien, avec une production nette de 137 900 barils d'équivalent pétrole par jour, selon son site web.

L'activité de fusions et d'acquisitions dans le secteur des schistes aux États-Unis s'est ralentie au deuxième trimestre de l'année en raison de la volatilité des marchés de l'énergie et des marchés boursiers. Toutefois, les économies d'échelle continuent de plaider en faveur de la consolidation.