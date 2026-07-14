Crescent Biopharma recule en raison d'une levée de fonds prévue

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14 juillet - ** Les actions de la société de biotechnologie spécialisée en oncologie Crescent Biopharma ( CBIO.O ) ont reculé de 1 % à 15,15 dollars lors des négociations après clôture ** CBIO, dont le siège se trouve à Waltham, dans le Massachusetts, lance une offre d'actions et de bons de souscription préfinancés ; le montant de l'opération n'a pas été divulgué ** CBIO estime également disposer d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie d’environ 171,6 millions de dollars à la fin du mois de juin, selon un document déposé auprès de la SEC ** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour financer le développement clinique des molécules CR-001, CR-002 et CR-003, ainsi que la poursuite de la R&D pour les programmes précliniques, entre autres, conformément au prospectus

** Jefferies, TD Cowen, Guggenheim et Cantor Fitzgerald sont les co-chefs de file

** CBIO compte environ 27,6 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 420 millions de dollars

** Le titre a clôturé en baisse de 2,5 % à 15,31 dollars mardi, ramenant son gain depuis le début de l'année à 29 %

** 8 analystes sur 9 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », contre 1 qui recommande de « conserver »; objectif de cours médian de 30 dollars, selon LSEG