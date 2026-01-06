 Aller au contenu principal
Creed, directeur général de Caterpillar, devient président du conseil d'administration
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 22:30

Caterpillar CAT.N a déclaré mardi que son principal dirigeant Joe Creed succéderait à Jim Umpleby en tant que président du conseil d'administration, à compter du 1er avril.

M. Umpleby prend sa retraite après plus de quatre décennies passées chez le fabricant d'équipements de construction, au cours desquelles il a guidé l'entreprise à travers plusieurs cycles d'expansion et de récession, y compris la pandémie de COVID-19.

Creed, qui a rejoint l'entreprise en 1997, a été nommé directeur général l'année dernière , succédant à Umpleby.

