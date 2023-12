Credit Suisse vend sa gestion de fonds immobiliers au Brésil à Patria

Credit Suisse va vendre sa société de gestion de fonds immobilier au Brésil, Credit Suisse Hedging-Griffo Real Estate, à Patria Investments pour environ 130 millions de dollars. La gestion des fonds d’immobilier cotés de CSHG Real Estate, représentant environ 2,4 milliards de dollars, seront transférés à Patria lors du bouclage de la transaction. L'équipe de 25 professionnels rejoindra également la société brésilienne. UBS, le nouveau propriétaire de Credit Suisse, continuera à proposer les fonds de Patria à ses clients gestion de fortune au Brésil.

Patria est un leader de la gestion d’actifs alternatifs en Amérique latine, avec plus de 35 ans d’histoire, des actifs sous gestion de 28,4 milliards de dollars au 30 septembre 2023, et une présence mondiale avec des bureaux dans 10 villes sur 4 continents.

Ces dernières années, Patria a développé sa plateforme immobilière en Amérique latine, avec une forte présence au Brésil, en Colombie et au Chili, et plus de 3 milliards de dollars d’actifs immobiliers sous gestion en novembre 2023. Patria a notamment acquis 50?% de VBI, l’un des plus grands gestionnaires indépendants d’actifs immobiliers au Brésil, à la mi-2022, et a récemment conclu une nouvelle coentreprise avec Bancolombia pour ancrer sa présence en Colombie. « En positionnant CSHG Real Estate aux côtés de VBI, Patria devrait devenir le plus grand gestionnaire indépendant de Reits au Brésil », souligne un communiqué.

La plateforme CSHG Real Estate est l’un des acteurs les plus importants du marché brésilien des Reits, se classant parmi les cinq premiers en termes de parts de marché et investissant dans une gamme variée de stratégies de marché, notamment la logistique, la vente au détail, les bureaux et les créances.