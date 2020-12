Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse propose le DG sortant de Lloyds pour la présidence du groupe Reuters • 01/12/2020 à 11:03









ZURICH, 1er décembre (Reuters) - Credit Suisse CSGN.S a annoncé mardi qu'il proposait la candidature d'Antonio Horta-Osório, directeur général sortant de Lloyds Banking Group LLOY.L , en tant que nouveau président du conseil d'administration. Antonio Horta-Osorio remplacera Urs Rohner qui va remettre son mandat après près de 10 ans. "Antonio Horta-Osorio succédera à Urs Rohner qui se retirera en 2021 comme annoncé précédemment après avoir atteint la limite statutaire de 12 ans," a déclaré la deuxième plus grande banque suisse dans un communiqué. En 2009, Urs Rohner a été élu au conseil d'administration et en est devenu le vice-président. Il a été élu président du conseil d'administration en 2011. Malgré le redressement largement réussi de Credit Suisse sous la présidence Rohner, son départ anticipé intervient en plein scandale d'espionnage interne. La proposition de la candidature du portugais Antonio Horta-Osorio, 56 ans, a été annoncée au lendemain de l'annonce de son remplacement à Lloyds par un dirigeant de HSBC, Charlie Nunn. Le vote des actionnaires de Credit Suisse aura lieu lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la banque en avril prochain. Antonio Horta-Osorio est un des artisans de la renaissance de Lloyds après son sauvetage par le gouvernement pendant la crise financière de 2008. La banque britannique a été reprivatisée en 2017. "Je suis extrêmement heureux que nous puissions proposer, pour me succéder, un professionnel des affaires bancaires internationales avéré et reconnu", a déclaré Urs Rohner cité dans un communiqué. (Brenna Hughes Neghaiwi, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées LLOYDS BANKING G LSE +4.44% CS GROUP SIX Swiss Exchange +0.61%