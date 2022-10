Credit Suisse lance un indice de performance des single family offices

(NEWSManagers.com) - Credit Suisse a lancé cette semaine son premier indice de performance des single family offices. Dénommé Credit Suisse Single Family Office Index, ce nouveau benchmark va suivre la performance financière de plus de 300 structures basées en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. Elles seront réparties en trois catégories : petite taille (moins de 100 millions de dollars d'actifs gérés), taille moyenne (entre 100 et 500 millions) et grande taille (plus de 500 millions). L'indice va progressivement incorporer des single family offices d'autres régions dans les années à venir.

Parmi les principales données de cet indice, Credit Suisse remarque que les grands single family offices ont surperformé leurs pairs entre 2020 et fin juillet 2022, avec une croissance des encours de 15,8%, contre 8,4% pour les structures de taille moyenne, et 1,7% pour les petites. Côté allocation d'actifs, le portefeuille agrégé est composé de 47% d'actions, de 29% d'obligations, de 17% d'alternatif et 7% de solutions multi-actifs. Les grandes maisons sont toutefois davantage investies en actions (62%).