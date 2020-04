Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse: Bénéfice net en hausse, incertitudes sur les perspectives Reuters • 23/04/2020 à 09:28









CREDIT SUISSE: BÉNÉFICE NET EN HAUSSE, INCERTITUDES SUR LES PERSPECTIVES ZURICH (Reuters) - Credit Suisse a fait état jeudi d'une hausse de 75% de son bénéfice net au premier trimestre tout en mettant en garde contre les incertitudes nées de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. "L'ampleur de l'impact économique négatif de la crise de COVID-19 est encore difficile à évaluer et nous tenons à souligner que nous pourrions assister à une nouvelle constitution de réserves et à des pertes de valeur au cours des prochains trimestre", prévient l'établissement bancaire. Au premier trimestre, il a dégagé un bénéfice net de 1,314 milliard de francs suisses (1 ,250 milliard d'euros), à la faveur d'un taux d'imposition négatif, de gains exceptionnels et de rentrées plus importantes dans ses activités de trading, soutenues par la volatilité des cours. Ces éléments lui ont permis d'amortir le trou d'air observé dans ses activités liées aux fusions-acquisitions. Quatorze analystes interrogés par la banque anticipaient en moyenne un bénéfice net de 997 millions de francs sur la période. "Grâce à notre très bonne capitalisation et à notre importante base de liquidités, nous sommes bien positionnés pour soutenir nos clients, nos collaborateurs et nos communautés au cours des trimestres à venir, durant lesquels nous nous attendons à ce que l'incertitude liée au COVID-19 persiste", a rappelé Thomas Gottstein, le directeur général de Credit Suisse, qui présentait ses premiers trimestriels depuis le retrait de son prédécesseur Tidjane Thiam au mois de février. (Brenna Hughes Neghaiwi; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées CS GROUP SIX Swiss Exchange +0.47%