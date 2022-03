Credit Suisse AM nomme des directeurs mondiaux pour la distribution et les investissements

(NEWSManagers.com) - Credit Suisse Asset Management vient d’annoncer la promotion de Filippo Rima, jusqu’ici directeur des actions, au rang de directeur mondial des investissements, dans le cadre d'une réorganisation de sa direction. Au sein de son nouveau poste, il sera chargé de diriger les équipes d’investissements traditionnelles et alternatifs. Il sera également responsable de renforcer la présence de la société de gestion suisse sur les marchés publiques et privés ainsi qu’élargir la gamme des fonds durables.

Filippo Rima est arrivé chez Credit Suisse Asset Management en 2005 en provenance de Winterthur Asset Management. Au sein de ce dernier, il a travaillé comme gérant senior actions. Auparavant, il a occupé le poste d’analyste buyside chez A&A Actienbank.

Dans le même temps, Colin Fitzgerald vient d’être nommer au poste de directeur mondial de la distribution. Basé à Londres, il sera chargé de l’expansion des réseaux de distribution ainsi que l’amélioration de la couverture pour les clients institutionnels, la gestion de fortune et les clients wholesale parties tierces. Colin Fitzgerald arrive d’Invesco, où il était directeur de la distribution pour la région EMEA. Auparavant, il a travaillé comme directeur de la distribution institutionnelle chez Fidelity et Robeco.

Credit Suisse AM a également recruté Jo McCaffrey comme directrice mondiale des produits. Basée à Zurich, elle sera chargée de travailler dans l’intersection entre les fonctions d’investissement et de la distribution. Elle sera responsable d'aligner les produits aux marchés cibles. Elle arrive de PineBridge Investments, où elle occupait le même poste. Auparavant, elle a travaillé au sein des équipes produits chez State Street Global Advisors, Schroders et BlackRock.

La société de gestion suisse a également nommé des directeurs régionaux, chargés d’assurer une collaboration entres les divisions, renforcer sa présence locale, ainsi que développer des stratégies de la clientèle. Les quatre directeurs régionaux sont Filippo Rima (Suisse), Colin Fitzgerald (EMEA), Michael Rongetti (les Amériques) et Min Huang (Asie-Pacifique).