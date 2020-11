Crédit Mutuel IM lance des produits structurés pour CGP

(NEWSManagers.com) -

Crédit Mutuel Investment Managers vient de lancer Jinko, une gamme de produits structurés à destination des CGP. " Nous ciblons les cabinets de taille intermédiaire, les plus grands préférant généralement les produits créés sur-mesure, ce que nous pouvons leur proposer également par ailleurs " , précise Guillaume Angué, directeur général de Crédit Mutuel Investment Managers.

Un premier autocall sur l' action Bouygues a été lancé le 16 novembre. Sauf clôture anticipée, sa commercialisation se terminera le vendredi 18 décembre. Il est disponible uniquement via les contrats d' assurance vie de Generali Vie. " Nous ciblons une émission par mois de produits en campagne en vitesse de croisière " , avance Guillaume Angué. Il ajoute que les produits structurés peuvent être un " bon complément de rendement au fonds euros " car ils répondent " au besoin d' optimisation et de diversification patrimoniale des CGP " .

Jinko repose sur le programme d' émission du CIC et l' expertise des dix structureurs de CIC Market Solutions. Ces derniers " construisent depuis plus de 15 ans des EMTN offrant un couple rendement risque attractif (près de 7 milliards d' euros d' encours) " , ajoute la société. C' est la première fois que son expertise est mise au service des CGP, ce qui a été rendu possible par la réorganisation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale (CMAF).

Créé en début d' année, Crédit Mutuel Investment Managers rassemble les forces commerciales des six entités de gestion du groupe CMAF*. La structure nouvellement constituée représente plus de 100 milliards d' euros d' encours.

*Crédit Mutuel Asset Management, Banque de Luxembourg Investments, CIC Market Solutions, Cigogne Management, CIC Private Debt et Dubly Transatlantique Gestion.