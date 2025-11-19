 Aller au contenu principal
Crédit Mutuel AM recrute une analyste senior de Groupama AM
information fournie par Agefi Asset Management  19/11/2025 à 08:00

Crédit Mutuel Asset Management, société du groupe La Française, filière de gestion d’actifs multi-spécialiste de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, a recruté Gabrielle Capron en tant qu’analyste senior au sein de son pôle de recherche Crédit et ESG. L’intéressée est rattachée à Marie Lassegnore, CFA, directrice de l’analyse financière et ESG et membre du comité exécutif de Crédit Mutuel Asset Management.

Gabrielle Capron vient de Groupama Asset Management, où elle a passé vingt ans, occupant différentes fonctions dans l’analyse financière. Avant cela, elle travaillait sein de CNP Assurances comme analyste crédit, spécialisée dans les financières et les utilities. Gabrielle Capron a débuté sa carrière en 1997 au sein du bureau des études économiques d’AGF Asset Management, avant de rejoindre Eurofin Gestion en tant que gérante de portefeuille taux.

