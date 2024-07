Credit Mutuel AM : "L'or peut améliorer le profil rendement/risque d'un portefeuille à long terme"

(AOF) - "Le cours de l'or a atteint un nouveau record ces dernières semaines dépassant les 2400 dollars l'once. Cette hausse a été opérée par les investisseurs occidentaux et est essentiellement due aux achats d'ETF sur l'or et à l'environnement financier plus favorable pour cette classe d’actifs. Nous pensons que l’or devrait continuer à s’apprécier, compte tenu notamment de la tendance baissière du dollar américain (par rapport aux autres devises) et des taux d'intérêt réels aux Etats-Unis", explique Charlotte Peuron, gérante de fonds actions chez Crédit Mutuel Asset Management.

La tendance haussière du prix de l'or remonte à 2022 et résultent de trois principaux facteurs que sont une demande de bijouterie soutenue, des investissements en or physique (pièces et lingots) de la part des investisseurs asiatiques et des achats massifs de la part des banques centrales des pays émergents, (notamment de la Chine) qui souhaitent diversifier leurs réserves de change et ainsi réduire leur exposition au dollar américain.

"Même si la Chine, après dix-sept mois consécutifs d'achats, semble faire une pause, nous pensons que les achats des banques centrales vont rester un facteur de soutien, leurs réserves d'or ne représentant que 4% à 5% de leurs réserves de change", estime Charlotte Peuron.

Dans une allocation d'actifs tactique ou stratégique, l'or et le secteur aurifère jouent un rôle de diversification car ils sont décorrélés des autres actifs financiers. L'or peut ainsi améliorer le profil rendement/risque d'un portefeuille à moyen et long terme. Au sein d'un portefeuille, l'exposition à l'or peut être obtenue via des sociétés aurifères cotées. De plus, les producteurs d'or opèrent actuellement dans un environnement favorable : production élevée, prix élevés de l'or et coûts de production contrôlés.

"Cet environnement génère du free cash flow et du retour à l'actionnaire, deux facteurs propices à l'amélioration des valorisations des entreprises. Ce rattrapage a d'ores et déjà commencé le 28 février 2024 lorsque l'indice Nyse Arca Gold Miners a bondi de plus de 44% alors que l'or ne progressait que de 18 %", conclut la gérante.