Crédit Mutuel AM absorbe La Française AM

Le groupe français Crédit Mutuel Alliance Fédérale continue de travailler sur la refonte de son activité de gestion d’actifs, dans le sillage du rapprochement avec le Crédit Mutuel Nord Europe. Il a pour projet de regrouper ses structures de gestion pour compte de tiers* au sein d’un « modèle multi-spécialiste centré sur le client » .

Dans un document consulté par L’Agefi , le groupe indique que toutes les structures de gestion ont été rassemblées au sein d’une holding, Groupe La Française, et partagent depuis le début de l’année une gouvernance, une plateforme opérationnelle et une infrastructure informatique communes.

Une nouvelle étape de la refonte a été franchie le 1 er mai avec l’absorption de La Française Asset Management par Crédit Mutuel Asset Management. Les deux entités combinées forment désormais une société de gestion unique aux encours de plus de 86 milliards d’euros (pro forma au 31 décembre 2023). L’autre absorption s'étant déroulée le 1er mai a été celle de Crédit Mutuel Investment Managers par La Française AM Finance Services, dans l’objectif de créer une plateforme de distribution unique. Cette dernière opération reste cependant soumise au feu vert de diverses autorités.

Le groupe La Française comptabilisait 173 milliards d’euros d’encours sous gestion fin décembre 2023 et revendiquait une collecte nette de 3,7 milliards d’euros sur l’année. La structure compte 168 fonds ouverts et plus de 1.000 salariés. Elle est présidée par Guillaume Cadiou, venu piloter la Française dans cet objectif l’année dernière.

Les équipes de distribution de Groupe La Française commercialiseront également les solutions de BLI-Banque de Luxembourg Investments même si celle-ci reste dans un pôle à part du Crédit Mutuel Alliance Fédérale avec le CIC Market Solutions et Dubly Transtlantique Gestion.

* Crédit Mutuel Asset Management, La Française Asset Management, La Française Systematic Asset Management, La Française REM, CIC Private Debt, Crédit Mutuel Impact, Cigogne Management, Crédit Mutuel Gestion, New Alpha Asset Management.

Adrien Paredes-Vanheule