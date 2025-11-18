Crédit Agricole vise un ROTE de plus de 14% en 2028
18/11/2025
Ses ambitions d'accélération et de transformation se traduisent aussi par 3 objectifs stratégiques clés à horizon 2028 : une cible de 60 millions de clients, une part des revenus hors de France portée à près de 60% et un coefficient d'exploitation inférieur à 55%.
Le groupe prévoit en outre une croissance des revenus supérieure à 3,5% par an en moyenne sur 2024-28, croissance qui 'devrait provenir de tous les pôles métiers, en cohérence avec son modèle de développement fondé sur un business mix équilibré et diversifié'.
Dans le cadre du plan moyen terme 2028, la politique de distribution de Crédit Agricole SA reposera sur les principes d'une distribution à hauteur de 50% en numéraire et du versement d'un dividende intérimaire à compter de 2026.
