Crédit Agricole: vise l'acquisition du Groupe Milleis avec LCL information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 18:42









(Zonebourse.com) - Crédit Agricole annonce que LCL et Crédit Agricole Assurances sont entrés en négociation exclusive avec le fonds AnaCap pour acquérir conjointement le Groupe Milleis, acteur indépendant de la banque privée en France.



LCL reprendrait l'ensemble du groupe, incluant Milleis Banque, Milleis Vie et Cholet Dupont Oudart, avant de céder Milleis Vie à Crédit Agricole Assurances.



L'opération permettrait à LCL de consolider sa position sur le segment patrimonial, tandis que Crédit Agricole Assurances renforcerait la stratégie haut de gamme de Spirica et diversifierait ses canaux de distribution.



L'opération, attendue au 1er semestre 2026, reste soumise aux consultations sociales et aux autorisations réglementaires. Son impact sur le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A. serait limité, assure le communiqué de la banque.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA 16,4300 EUR Euronext Paris +2,11%