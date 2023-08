Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole: une note positive soutient le titre information fournie par Cercle Finance • 30/08/2023 à 10:28









(CercleFinance.com) - Le titre Crédit Agricole figure parmi les meilleures performances de l'indice CAC 40 ce mercredi à la suite d'une note positive des analystes de Deutsche Bank.



Peu avant 10h00, la valeur s'adjuge 0,8%, soit la quatrième plus forte hausse de l'indice derrière Worldline, AXA et BNP Paribas.



Dans une étude consacrée au secteur bancaire européen, Deutsche Bank indique avoir relevé de 12,1 à 13 euros son objectif de cours sur le titre de la banque verte, tout en maintenant sa recommandation 'conserver'.



L'intermédiaire note que les valeurs bancaires européennes ont progressé en moyenne de 16% depuis le début de l'année, ce qui correspond à une surperformance de l'ordre de neuf points de pourcentage par rapport au reste du marché.



Pourtant, fait-il remarquer, le secteur se négocie actuellement à 6,6 fois ses bénéfices attendus pour 2024 et sur la base d'un multiple P/TBV de 0,83 fois par rapport à ses fonds propres tangibles, ce qui fait encore apparaître une décote de 49% par rapport au marché boursier européen dans sa globalité.





