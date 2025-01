Crédit Agricole: un fonds pour la transition énergétique information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 08:58









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole fait part du lancement de 'CATI' (Crédit Agricole Transition Infrastructure Debt Fund), un fonds visant à financer des entreprises françaises et européennes déployant des projets d'infrastructure contribuant à une économie moins carbonée.



Souscrit par Predica, filiale assurance vie de Crédit Agricole Assurances, ce fonds accueillera les créances de Crédit Agricole CIB et des Caisses régionales. D'une capacité d'investissement de 300 millions d'euros, il sera géré par RGREEN INVEST.



Ce fonds de dette visera en premier lieu le financement de projets d'infrastructures de transition énergétique, éligibles à la taxonomie européenne. Il pourra aussi diversifier ses investissements dans d'autres types d'infrastructures faiblement carbonées.





