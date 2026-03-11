Crédit Agricole Ukraine signe un accord en vue d'acquérir Bank Lviv

Crédit Agricole Ukraine, filiale de Crédit Agricole CAGR.PA , a annoncé mercredi la signature d'un accord en vue d'acquérir la banque ukrainienne Bank Lviv.

Le groupe a indiqué dans un communiqué que la transaction pourrait être finalisée d’ici le milieu de l’année 2026, ajoutant que son impact sur le ratio CET1 serait négligeable.

(Rédigé par Elena Smirnova)