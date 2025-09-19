Crédit Agricole travaille avec Deutsche Bank et Rothschild sur une éventuelle transaction avec Banco BPM-sources

Crédit Agricole

CAGR.PA travaille avec Deutsche Bank et Rothschild sur une éventuelle fusion potentielle de sa branche italienne avec Banco BPM BAMI.MI , ont déclaré trois sources vendredi confirmant une information d'Il Messaggero.

Giuseppe Castagna, directeur général de Banco BPM, a déclaré jeudi qu'un accord avec Credit Agricole Italia était "l'option la plus claire" pour son groupe et qu'elle serait "bénéfique pour l'économie du pays" alors que son établissement étudie les possibilités de rapprochement après avoir échappé à l'OPA d'UniCredit CRDI.MI .

Crédit Agricole est le principal actionnaire de Banco BPM, avec une participation de plus de 20%, et un partenaire commercial important

La banque française pourrait monter à 35% du capital de la banque italienne à la suite du regroupement de ses activités italiennes avec l'établissement transalpin, a indiqué une quatrième source proche du dossier.

Toute transaction devrait toutefois passer l'étape du "golden power" italien permettant au gouvernement de protéger les actifs stratégiques du pays et qui a déjà condamné l'offre d'UniCredit sur Banco BPM.

Crédit Agricole, qui a toujours entretenu de bonnes relations avec le gouvernement italien, s'est refusé à tout commentaire, comme Deutsche Bank et Rothschild.

Un rapprochement avec Monte dei Paschi di Siena >BMPS.MI>, dont Banco BPM contrôle 9% du capital, reste l'autre option sur la table, a déclaré jeudi Giuseppe Castagna.

(Rédigé par Valentina Za et Mathieu Rosemain ; version française Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)