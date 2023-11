Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole: Serge Magdeleine nommé prochain DG de LCL information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 11:13









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce que le conseil d'administration de LCL, réuni le 31 octobre 2023, a nommé Serge Magdeleine en tant que Directeur général de LCL à compter du 1er janvier 2024.



A ce titre, Serge Magdeleine rejoindra le pôle Banque Universelle supervisé par Olivier Gavalda, Directeur général délégué de Crédit Agricole S.A., et intégrera le Comité exécutif de Crédit Agricole S.A



Il succédera à Michel Mathieu, Directeur général de LCL depuis le 4 avril 2016, qui fera valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2023.









