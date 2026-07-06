Crédit Agricole se renforce au capital de Banco BPM

Crédit Agricole SA indique avoir notifié les autorités italiennes qu'elle a franchi le seuil de 25% et détient actuellement 29,3% du capital de Banco BPM, grâce à une participation supplémentaire constituée par des achats d'actions sur le marché et par un instrument dérivé.

Présent de longue date sur le marché italien en tant qu'investisseur de long terme de Banco BPM, l'établissement français renforce ainsi ses partenariats industriels dans le crédit à la consommation, l'assurance non-vie, la prévoyance et l'assurance emprunteur.

Crédit Agricole ajoute que cette montée au capital "souligne son appréciation très positive quant aux qualités intrinsèques de Banco BPM : une franchise solide avec des perspectives financières favorables".

Cette participation supplémentaire devrait avoir un impact total d'environ -35 points de base sur le ratio CET 1 de Crédit Agricole au 2e trimestre 2026.