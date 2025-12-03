 Aller au contenu principal
Crédit Agricole Santé & Territoires prend une participation majoritaire dans CetteFamille
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 09:43

Credit Agricole SA CAGR.PA :

* CRÉDIT AGRICOLE SANTÉ & TERRITOIRES ANNONCE SA PRISE DE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS CETTEFAMILLE

* L'IMPACT SUR LE RATIO CET1 DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. ET DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE À L'ISSUE DE L'OPÉRATION EST NÉGLIGEABLE

Texte original https://tinyurl.com/kc9ummbx Pour plus de détails, cliquez sur CAGR.PA

(Rédaction de Gdansk)

