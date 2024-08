Crédit Agricole SA dépasse les attentes au deuxième trimestre

(AOF) - Crédit Agricole a présenté une performance plus solide qu'anticipé à la faveur de la bonne performance de sa banque d'investissement et de financement. Au deuxième trimestre, son résultat net, part du groupe, a reculé de 10,4% à 1,83 milliard d’euros, mais il était attendu à 1,62 milliard d’euros. La banque a rappelé avoir bénéficié " l'année dernière d'éléments non récurrents notamment liés à la réorganisation de l'activité mobilité et la reprise de provision image chèque ". Le coût du risque a reculé de 20,7% à 424 millions d’euros.

Dans le même temps, les revenus ont augmenté de 1,8% à 6,796 milliards d'euros. La progression a même atteint 6,7% en données ajustées.

Au deuxième trimestre, les revenus sous-jacents de la BFI sont en hausse de 7,3% à 1,664 milliard d'euros, portée par la croissance de ses deux métiers. Les revenus de la Banque de Financement sont en hausse de 5,2% à 817 millions d'euros. L'activité de Banque de Marché et d'Investissement affiche une progression de ses revenus de 9,4% par à 847 millions d'euros, " soutenue par le maintien d'un haut niveau de performance de la Banque de Marché (+1,7% par rapport au deuxième trimestre 2023) et le bon niveau d'activité de la Banque d'Investissement, notamment sur les structurés actions et la reprise des activités de M&A sur le trimestre ".

" Les très bons niveaux de résultats, trimestriel et semestriel, confirment la perspective d'un résultat 2024 en avance d'un an sur les Ambitions 2025 de Crédit Agricole S.A." a déclaré le directeur général, Philippe Brassac.

Crédit Agricole a confirmé son objectif 2024 d'un résultat net, part du groupe d'au moins 6 milliards d'euros.

