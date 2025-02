Crédit Agricole SA dépasse les attentes

(AOF) - Crédit Agricole SA a fait état ce mercredi de résultats records et supérieurs aux attentes au titre de son quatrième trimestre, tirés par ses activités d'assurances et de gestion d'actifs ainsi que sa banque de financement et d'investissement (BFI). Le groupe bancaire a dégagé un résultat net part du groupe de 1,69 milliard d'euros, en progression de 27%, là où le consensus ciblait 1,32 milliard d'euros. Le produit net bancaire est ressorti en hausse de 17% à 7,1 milliards d'euros alors que les analystes prévoyaient 6,53 milliards d'euros.

Sur l'ensemble de l'exercice, le résultat net bancaire s'affiche à un montant record de 27,2 milliards d'euros et le résultat net part du groupe à 7,1 millions d'euros, un niveau également record.

Amundi, la filiale de gestion d'actifs du groupe et premier gestionnaire d'actifs européen, a enregistré des ventes en hausse de 14,5% sur un an.

Le produit net bancaire de BFI, la banque de financement et d'investissement, a bondi de 7,7% au quatrième trimestre, atteignant un niveau jamais atteint de 1,57 milliard d'euros.

Par ailleurs, le produit net bancaire des assurances a grimpé de 37,1% sur un an tandis que le resultat net part du groupe des assurances a gagné 24,5% à 418 millions d'euros.

Crédit Agricole SA a confirmé avoir atteint, avec un an d'avance, les objectifs financiers de son plan stratégique "Ambitions 2025".

L'établissement financier a proposé un dividende en hausse de 5% par rapport à 2023, à 1,10 euro.

