Crédit Agricole: programme de rachat d'actions lancé

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole, après avoir reçu toutes les autorisations nécessaires des autorités de supervision, annonce le lancement d'un programme de rachat de jusqu'à 26.835.641 actions, programme qui sera réalisé par un prestataire de services d'investissement.



Il débutera ce 6 octobre et se terminera au plus tard le 26 janvier 2024. Les actions acquises dans le cadre de ce programme seront annulées. Cette opération vise à compenser l'effet dilutif de l'augmentation de capital 2023 réservée aux salariés.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +0.58%