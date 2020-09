Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit agricole prend note de la volonté de Bankia d'annuler une JV Reuters • 18/09/2020 à 16:41









PARIS, 18 septembre (Reuters) - Crédit agricole CAGR.PA a dit vendredi prendre note de la volonté de Bankia d'annuler une coentreprise et étudiera avec la banque espagnole toutes les options possibles. Le président de Bankia BKIA.MC , Jose Ignacio Goirigolzarri, a estimé que cette coentreprise de crédit à la consommation n'était plus compatible avec le projet de rapprochement de Bankia et de Caixabank, dévoilé vendredi. Cette coentreprise, SoYou, dont la création avait été annoncée en mai 2018, est détenue à 51% par la filiale de crédit à la consommation du Crédit agricole et à 49% par Bankia. (Rédaction de Paris, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -3.16% BANKIA Sibe -4.76%