Crédit Agricole: participation majoritaire dans COMWATT

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Transitions & Énergies annonce une prise de participation majoritaire dans COMWATT, entreprise spécialisée dans la production et l'optimisation de la consommation d'énergie solaire pour les particuliers.



Cette opération s'inscrit dans la volonté de Crédit Agricole Transitions & Énergies d'accélérer le développement de solutions concrètes pour accompagner les clients du groupe Crédit Agricole dans leurs projets de décarbonation et de maîtrise de leurs dépenses énergétiques.



Avec COMWATT, Crédit Agricole Transitions & Energies renforce son offre en matière d'autoconsommation solaire.



L'impact de l'opération sur le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A. est non significatif.





