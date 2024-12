Crédit Agricole: Olivier Gavalda est nommé Directeur général information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 08:02









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de Crédit Agricole S.A., sous la présidence de Dominique Lefebvre, et sur proposition du Comité des nominations et de la gouvernance, a décidé de nommer Olivier Gavalda en qualité de Directeur général de Crédit Agricole S.A., à l'issue de l'Assemblée générale du 14 mai 2025.



La transition au sein de la Direction générale de Crédit Agricole S.A. va s'organiser au cours des prochains mois.



Olivier Gavalda a fait toute sa carrière au Crédit Agricole. il est nommé en 2015 Directeur général adjoint en charge du pôle Développement, Client et Innovation. En 2016, il devient Directeur général du Crédit Agricole d'Ile-de-France.



Olivier Gavalda est Directeur général délégué de Crédit Agricole S.A. en charge de la Banque universelle depuis novembre 2022.





