Crédit Agricole: nouvelle directrice de la stratégie

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce la nomination de Selma Dupont Drissi en tant que directrice de la stratégie à compter de ce jour. Elle intègre également le comité de direction de la banque.



Selma Dupont Drissi a débuté sa carrière en 1997 chez Eurogroup Consulting, cabinet de conseil en organisation, stratégie et management.



En 2014, elle rejoignait Crédit Agricole Consumer Finance en tant que Directrice de l'Innovation et de la Stratégie de Sofinco. Elle était depuis 2019 Directrice du Financement des Particuliers de Sofinco.





