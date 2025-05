Crédit Agricole: nouveau président du conseil de CA CIB information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 18:33









(CercleFinance.com) - Crédit Agicole CIB (Corporate & Investment Bank) fait savoir que son Conseil d'administration, réuni ce 5 mai 2025, a décidé de nommer, à compter de ce jour, Olivier Gavalda en qualité de Président du Conseil d'administration, en remplacement de Philippe Brassac dont le mandat arrivait à échéance.



Olivier Gavalda a fait toute sa carrière au Crédit Agricole après y être entré en 1988. En 2016, il devient Directeur général du Crédit Agricole d'Ile-de-France. En novembre 2022, il est nommé Directeur général délégué de Crédit Agricole S.A. en charge de la Banque universelle.



Olivier Gavalda a été désigné Directeur général de Crédit Agricole S.A., mandat qui entrera en vigueur le 14 mai prochain.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA 16,5600 EUR Euronext Paris +0,33%