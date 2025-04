Crédit Agricole: nouveau directeur général pour CA CIB information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole fait part de la nomination de Jean-François Balaÿ comme directeur général de Crédit Agricole CIB à compter du 6 mai, ainsi que de la reconduction d'Olivier Bélorgey et Pierre Gay en tant que directeurs généraux délégués et seconds dirigeants effectifs.



Jean-François Balaÿ a rejoint Crédit Agricole CIB en 2009, comme responsable mondial de la syndication. Il a été nommé directeur général adjoint en 2018, puis directeur général délégué en 2021. Dans ses nouvelles fonctions, il succèdera à Xavier Musca.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA 16,8800 EUR Euronext Paris +1,14%