CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE FONCIÈRE SE PORTE ACQUÉREUR AUPRÈS D’UNITI DE 2 RÉSIDENCES SERVICES SENIORS DE NOUVELLE GÉNÉRATION EXPLOITÉES PAR AQUARELIA

UNITI, promoteur immobilier, spécialiste du parcours résidentiel pour tous, annonce l’acquisition en VEFA bloc par Crédit Agricole Normandie-Seine Foncière, filiale à 100% de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Normandie-Seine, de deux nouvelles Résidences Services Seniors (RSS) situées à Pont-Audemer (Eure) et à Yvetot (Seine-Maritime), toutes exploitées par AQUARELIA. Ce nouveau partenariat confirme l’attrait croissant des collectivités locales et des investisseurs institutionnels territoriaux pour le modèle de logement abordable destiné aux seniors autonomes et déployé avec succès par UNITI et AQUARELIA.



213 logements accessibles aux seniors à Pont-Audemer et Yvetot

UNITI engage une nouvelle relation partenariale avec le groupe CRÉDIT AGRICOLE à travers cet accord conclu avec sa filiale CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE FONCIERE, dont la vocation est d'agir en faveur du développement de son territoire au moyen de l'investissement immobilier. CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE-FONCIERE prévoit ainsi d’investir au total 30 millions d’euros pour l’implantation de deux RSS en région Normandie.