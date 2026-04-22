Crédit Agricole Nord de France, Bpifrance accordent à Equisolar financement senior de plus de 20 M€

* Equisolar a mis en place un financement senior de plus de 20 millions EUR auprès de Crédit Agricole Nord de France, Bpifrance apportant son concours avec soutien de Banque européenne d’investissement. * Le financement vise la construction d’un portefeuille d’environ 70 centrales photovoltaïques en toiture totalisant près de 30 MWc, principalement sur des centres équestres dans le Nord de la France. * Les projets bénéficient du tarif d’achat EDF OA sur 20 ans, dit S21. * À pleine mise en service, le portefeuille doit produire une électricité équivalente à la consommation d’environ 6 000 foyers. * Equisolar est une coentreprise créée en 2024 entre Eiffel Transition Infrastructure et Concept Sol. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Nord de France published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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