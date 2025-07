Crédit Agricole: livre le grEEn-campus de Stellantis à Poissy information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 15:45









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Immobilier annonce avoir livré l'ensemble immobilier tertiaire du grEEn-campus Poissy, premier campus mondial de Stellantis, sur l'ancien site industriel de Poissy (Yvelines).



D'une surface totale de 72 000 m², ce campus accueille 8 200 salariés, dont près de 3 700 présents quotidiennement, dans des espaces favorisant les échanges et le travail collaboratif.

L'ensemble tertiaire de 40 000 m² comprend huit bâtiments et un parking neuf de plus de 800 places. Il a été conçu pour répondre aux objectifs du plan Dare Forward 2030 de Stellantis visant la neutralité carbone d'ici 2038 et aux ambitions françaises de décarbonation.



Crédit Agricole Immobilier précise que la construction hors-site a permis une livraison en seulement 21 mois, avec notamment 5 000 éléments en béton bas carbone et 12 200 m² de façades bois.







