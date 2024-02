Crédit Agricole : "les arguments pour une baisse des taux d'intérêt ne sont pas réunis"

La transmission de la politique monétaire se poursuit avec une baisse de la demande de crédit, qui au quatrième trimestre 2023 se modère et une remontée qui est attendue au premier trimestre 2024.

(AOF) - "Alors que l'activité mondiale s'est redressée en janvier pour la première fois depuis mai 2023, selon l'indice PMI global, elle demeure stagnante dans la zone euro, freinée par la contraction de l'industrie. Le dernier trimestre 2023 n'a pas permis de conforter un redressement prochain du PIB tiré par les gains de pouvoir d'achat. Mais avec un marché de l'emploi encore solide (un taux de chômage stable à 6,4% en décembre) et une inflation plutôt inerte, les arguments pour une baisse précoce des taux d'intérêt ne sont pas réunis", analyse Crédit Agricole dans une note.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.