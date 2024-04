Crédit Agricole : le solde public en Italie devrait diminuer progressivement"

(AOF) - Malgré un déficit en hausse en 2023, atteignant 7,2%, le Programme de Stabilité 2024-2027 confirme la trajectoire des finances publiques italiennes déjà dessinée précédemment avec une réduction progressive du déficit public à l'horizon 2027 et une amélioration prévue du solde structurel de 2,3 points entre 2023 et 2027. Dans le détail, le solde public devrait diminuer progressivement, passant de 4,3% du PIB en 2024 à 3,7% en 2025, puis 2,2% en 2027.

Parallèlement, le solde primaire, excluant les charges d'intérêts, connaîtra une nette amélioration, passant d'un déficit de -0,4% du PIB en 2024 à un excédent à +0,3% dès 2025, pour terminer sa trajectoire avec un surplus de 2,2% en 2027.

L'impact de la hausse des taux sur le service de la dette est encore contenu en 2024, avec un service de la dette estimé à 3,9%, mais il augmentera progressivement à partir de 2025 pour se situer à 4,4% en 2027. Le ratio dette sur PIB devrait croître modérément à partir de 2025, passant de 137,3% en 2023 à 139,8% en 2026.

Le document économique et financier ne fait que confirmer la trajectoire des finances publiques dessinée au cours des exercices passés et ne comporte pas de volet programmatique. Fortement critiqué, le gouvernement explique ce choix en mettant en avant les incertitudes autour de la transition en cours vers les nouvelles règles européennes de supervision budgétaire et préfère attendre la trajectoire de référence élaborée par la Commission européenne le 21 juin avant de se prononcer sur les actions à mener.

Il devrait donc présenter un nouveau plan structurel de budget à moyen terme d'ici le 20 septembre de cette année en amont du Projet de loi de finances pour 2025.

"Malgré une réaction contenue des marchés, l'ouverture d'une procédure de déficit excessif à l'encontre de l'Italie se renforce après la publication des chiffres des finances publiques. Avec de nouvelles règles à l'horizon et les élections européennes en ligne de mire, le gouvernement italien préfère adopter une approche prudente et livre un document consensuel", explique Crédit Agricole.

Celui-ci se contente de reprendre la trajectoire actualisée des finances publiques de septembre dernier, même si cela risque d'alimenter le débat national. En effet, au cours des dernières années, seuls quatre gouvernements n'ont pas présenté de cadre programmatique en raison d'un contexte parfois jugé singulier.