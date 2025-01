Crédit Agricole : "Le relatif attentisme du secteur privé sur la question environnementale"

"Aussi, seulement deux secteurs d'activité portent ces efforts (transport-entreposage et fourniture d'électricité et de gaz) quand beaucoup reste à faire dans certains secteurs clés de l'économie comme les services marchands, l'industrie ou encore la construction. Tout cela met en lumière le relatif attentisme du secteur privé concernant la question environnementale mais nous révèle dans le même temps la marge de manœuvre existante pour traiter cet impératif", fait savoir, en outre, la banque.

"Après avoir atteint son point culminant en 2021, l'investissement privé visant à combattre le changement climatique a de nouveau diminué, à 0,55% du PIB de l'Union européenne. Ce déclin intervient après la crise du Covid qui a détourné les priorités des enjeux environnementaux au profit d'impératifs économiques et sociaux. Si certains pays au fort poids économique tentent de maintenir leurs efforts (France, Belgique), d'autres comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou encore les pays méditerranéens restent à la traîne", explique Crédit Agricole.

Sur le temps long, ces investissements se situent, en moyenne, proche des 0,5% du PIB, même si l'UE restait sur une tendance légèrement haussière depuis 2015 atteignant son pic en 2021 (0,64% du PIB). Néanmoins, depuis deux ans, un ralentissement se profile avec une baisse de 0,1 point par rapport au niveau de 2021. Pourtant, en corrigeant des effets de variation des prix, cet investissement a crû de 42% entre 2005 et 2022, passant ainsi de 59 à près de 84 milliards d'euros, largement soutenu par les efforts allemands et français dans le domaine.

