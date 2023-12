Crédit Agricole : "le commerce extérieur plombe la croissance au troisième trimestre"

(AOF) - L'Insee a publié le 30 novembre dernier les résultats détaillés des comptes trimestriels du troisième trimestre 2023 en France. On note alors que la croissance est révisée en baisse, à -0,1% sur le trimestre (contre +0,1% selon la première estimation parue fin octobre). Pour Marianne Picard, Economiste France, Belgique et Luxembourg pour le groupe Crédit Agricole "La révision provient principalement d'une révision en baisse de l'investissement, surtout celui des sociétés non financières".

"L'histoire n'est pas non plus grandement modifiée : une nette reprise de la consommation des ménages et un investissement des entreprises qui reste résilient face à la hausse des taux d'intérêt. C'est bien le commerce extérieur qui plombe la croissance au troisième trimestre (et non pas la demande intérieure) avec des exportations en baisse (-1,0%, soit un repli toutefois moindre qu'initialement estimé, à -1,4%), tandis que les importations sont finalement quasi stables (+0,1% contre -0,5% précédemment estimé)", fait t-elle aussi remarquer.

"Il faut par ailleurs rester prudents car les chiffres de croissance de l'Insee pourraient encore être modifiés dans les prochains trimestres", précise Marianne Picard.

En outre, la révision de -0,2 point de la croissance du produit intérieur brut (PIB) en volume au troisième trimestre s'explique principalement par une révision en baisse de l'investissement total, qui croît de seulement 0,2%, contre +1% initialement estimé.

"Celui des sociétés non financières explique la majeure partie de la révision, avec une hausse de 0,5% sur le trimestre, contre +1,5% dans la première estimation de l'Insee. L'investissement des ménages est aussi révisé en baisse, avec finalement une nouvelle diminution, à -1,1% contre +0,1% dans l'estimation initiale. La légère hausse de l'investissement total au troisième trimestre montre sa relative résilience dans un contexte de hausse des taux d'intérêt, bien que celui-ci soit affecté, avec une baisse de l'investissement des ménages pour le cinquième trimestre consécutif et un ralentissement de l'investissement des sociétés non financières", note l'économiste.